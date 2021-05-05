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10 ضوابط لصلاة العيد فى المساجد الكبرى.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:30 م
10 ضوابط لصلاة العيد فى المساجد الكبرى.. تعرف عليها صلاة العيد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

ضوابط صلاة العيد

"اليوم السابع" يوضح ضوابط صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة كما يلى:
1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.
8. عدم السماح بزيارة الأضرحة.
9. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
11. فتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.
 
 

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