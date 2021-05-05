10 تصريحات لرئيس قطاع السجون تكذب شائعات الإخوان

كتب محمود عبد الراضي

حرص اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، على دحض الشائعات التي تتناثرها الأبواق الإعلامية الإخوانية الخاصة بقطاع السجون، وذلك على خلفية تفقد حقوقيون وإعلاميون ومراسلون أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون، حيث أكد رئيس قطاع السجون على الآتي:

سياسة الوزارة كتاب مفتوح يتم عرض جميع الحقائق على الرأي العام تنظيم زيارات دورية لمراسلي الوكالات الأجنبية والصحف المحلية والمنظمات الحقوقية للسجون لعرض كافة الأشياء بالصوت والصورة والكلمة بمصداقية . تم الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان الجاري الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المقبل يتم تأهيل جميع السجناء تمهيدا لانخراطهم في المجتمع عقب تأدية فترة العقوبة. كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية منح السجناء زيارة استثنائية احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم. عدم وجود شخص خلف الأسوار دون أمر قضائي تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.

وشهدت سجون مصر بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.