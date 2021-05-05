وكيل زراعة دمياط : حصاد 15 ألف فدان قمح وتوريد 5 آلاف طن إلى المطاحن

وسبق أن تم تجهيز عدد من الشون وعددها 8 شون، منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طن، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا، منها السادات بمساحة تخزينية 2700 طن، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.