وكيل زراعة دمياط : حصاد 15 ألف فدان قمح وتوريد 5 آلاف طن إلى المطاحن

تابع المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط أعمال حصاد وجمع الأقماح المحلية ، وقال المهندس سميح عبد السميع لـ" اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من حصاد 15000فدان من إجمالى مساحة 28803 فدان بزيادة عن المستهدف 803 فدان وزيادة عن الموسم السابق بما يقارب 2000 فدان وتم توريد 5000 طن.
وسبق أن تم تجهيز عدد من الشون وعددها 8 شون، منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طن، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا، منها السادات بمساحة تخزينية 2700 طن، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.
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