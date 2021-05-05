وفاة طبيب متأثر بإصابته بفيروس كورونا بالدقهلية والنقابة ارتفاع الشهداء لـ72

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، عن وفاة طبيب من أبناء المحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد شهداء أبناء النقابة إلى 72 طبيبا.

وقد نعت النقابة الدكتور أحمد محمد المتولى النجار، وقد أشار الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، بأن الشهيد هو استشارى اطفال وسافر للعمل بالسعودية، وعند عودته من السعودية عمل استشارى اطفال بمستشفى النجيله للحجر الصحى بمحافظة مرسى مطروح، وأصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله ، وتم حجزه بالمستشفى لمده سبعه ايام وتوفى بها.

وأشار إلى أنه تمت إضافة اسمه وصورته إلى «قائمة الشرف والواجب»، والتى تم وضعها فى مدخل النقابة وبها صور الأطباء، وتضم جميع شهداء الأطباء من أبناء الدقهلية الذين فقدوا حياتهم فى مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى الآن.