وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة المنصورة غدا

وكذلك مبني خدمات مركزي لطلاب كلية الهندسة ومعرض كبير لعرض مشاريع التخرج لجميع التخصصات. كما يشتمل على عدد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية.

وسيتم وضع حجر الأساس لمبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على مساحة 2400 م2 المبنى عبارة عن بدرم + أرضي + 6 أدوار علوية لاستعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة بالكلية وحيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى إحتياجات العملية التعليمة بالكلية، تتضمن التوسعات "4" مدرج سعة 500 طالب أو أكثر، "15-20" معمل حاسب آلى، "5" معامل متخصصة، قاعة امتحانات، قاعة سيمنارات، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، مكاتب إدارية.

كما سيتم وضع حجر الأساس لمبنى توسعي إمتداد لمركز الأورام على مساحة 550م2 مكون من دورين بدورم وأرضى و8 أدوار متطابقة تضم: البدروم قسم الأشعة عبارة عن أجهزة علاج إشعاعي، مفرمة النفايات، ومحطة الكهرباء: البدروم الثاني قسم المخازن عبارة عن مخازن مركزية ، الدور الأرضي استراحات انتظار المرضى والصيدلية الرئيسية للمركز، الدور الأول عيادات الأطفال عبارة عن "7" عيادات كشف، غرف إدارية، غرف علاج، غرف أشعة ، الدور الثانى عيادات الجراحة عبارة عن " 10" عيادات للكشف ، الدور الثالث عيادات الباطنة عبارة عن " 10" عيادات للكشف، الدور الرابع عيادات أمراض الدم عبارة عن "10" عيادات لأمراض الدم والمعامل ، الدورين الخامس والسادس إدارى عبار ة عن مكاتب إدارية لموظفي المركز والعاملين به، الدورين السابع والثامن إقامه داخلية عبارة عن عدد "10" غرف للإقامة الداخلية للدور الواحد.