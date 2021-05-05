اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير خارجية إيطاليا: سنبدأ بناء طريق بين الحدود المصرية والتونسية يمر بليبيا

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:19 م
وزير خارجية إيطاليا: سنبدأ بناء طريق بين الحدود المصرية والتونسية يمر بليبيا وزير الخارجية الايطالى لويجى دى مايو
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن بلاده طالبت في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التعاون والدعم بشأن استقرار ليبيا بشكل عام ولكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي، الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية.
 
وأضاف الوزير في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء، بعد ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية في لندن، أنه خلال الأشهر المقبلة ستبدأ الشركات الإيطالية في بناء الطريق السريع، الذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية وفي بناء مطار طرابلس الدولي كما بدأنا مسارا لإعادة إعمار مطار بنغازي.
 
وأشار وزير الخارجية الإيطالي لموضوع الهجرة هو موضوع الأمن الأساسي بالنسبة لإيطاليا، وقد تلقينا خلال اجتماعات المجموعة ضمانات بالتعاون حول تدفقات الهجرة المنطلقة من ليبيا، والذي سيسمح لنا بإدارة ظاهرة تاريخية مع حلفائنا الرئيسيين.

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