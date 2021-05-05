وزير خارجية أوكرانيا: إعادة انتشار سفن روسيا فى بحر آزوف يشكل تهديدا أمنيا كبيرا

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن التهديد في بحر آزوف الناجم عن إعادة انتشار القوات الروسية من بحر قزوين غير مسبوق.

وقال كوليبا في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية "هناك تهديد كبير في بحر آزوف الآن إنه كبير بشكل غير مسبوق، فإعادة انتشار السفن الروسية من بحر قزوين إلى بحر آزوف يمثل تهديدا أمنيا كبيرا، وتعد هذه الخطوة بداية نحو السيطرة على هذه المنطقة".

وأضاف "أنه يتم الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة على المستويين الثنائي والدولي بالإضافة إلى استخدام الأدوات القانونية والسياسية، ولكن لسوء الحظ تُظهر الحياة أنه في بعض الأحيان لا يمكن وقف القوة إلا بالقوة، ولهذا نعمل أيضا على مساعدة وزارة الدفاع على تعزيز البحرية الأوكرانية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أجرت في 22 أبريل مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ثم أعلنت الوزارة في 23 أبريل أنها بدأت في سحب القوات المشاركة في التدريبات في جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم إلى مواقع دائمة.