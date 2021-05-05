وزير النقل يكرم قائدى القطارات.. ويؤكد: كما نكافئ المجتهد لن نسمح بوجود متخاذل

كتب رضا حبيشى

وزير النقل يوجه بإقامة أسوار على جانبى السكة الحديد بالمناطق ذات التجمعات السكنية

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية 36 من العاملين بالهيئة "10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - 1 كمسارى - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظى ومراقبى الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - 1 من برادى العربات"، وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن أحد قائدى القطارات تمكن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بجرار زراعى محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 27/4/2021 وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27/4/2020 بسنديون وثالث تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد فى مكان غير معد للعبور يوم 5/4/2021 يين النخاس /القرشى كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التى منعت من وقوع حوادث وحافظت على الارواح مثل التعامل الإيجابى لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بنى احمد وابوقرقاص يوم10/4/2021 والتعامل الإيجابى لخفير منفذ اخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11/4/2021 بالإضافة الى قيام عدد من ملاحظى ومراقبى الابراج بالتعامل الإيجابى لعدد من المواقف كادت ان تتسبب فى مخاطر مثل قيام مؤاقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابى مع خروج دخنة من بواجى الجرار بين بركة السبع /بنها يوم21/4/2022

وفى بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قال وزير النقل: "إننا حاليًا نرسى تقليدا ومبدأ التقليد هو ان يتم بشكل دورى ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد للاستماع الى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديدية اما المبدأ فهو مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج او حافز تنفيذ اعمال بجوده عالية وكفاءه عالية والارباح للشركات الرابحة فقط وهذا مبدا يجب ان يرسخ فى السكة الحديد الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق ولن نسمح بوجود اى فرد فى هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات وسيستمر التحليل الدورى لكافة العاملين و اى شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقاً للائحة بكل حزم الى ان يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ".

وأضاف الوزير:"يجب اليقظة التامة فى العمل لأنها من اساسيات النجاح ولحمايه الارواح مثلما هو الحال فى كل من قام بايقاف القطارات حتى لا تصطدم فى الجرارات الزراعية او الميكروباصات التى تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل"، مضيفا أنه من ضمن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد الغلق الفورى لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية وهذه هى الأولوية الاولى اما المرحلة الثانية فهى اقامه اسوار على جانبى السكة فى كل الاماكن التى بها تجمعات سكنيه حفاظاً على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب ان نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل او متكاسل".

ولفت وزير النقل، إلى أنه يجب ان يتم المحافظة على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول أى راكب بدون تذكره لافتا إلى اننا لن نتوانى فى تحسين دخول العاملين فى وزاره النقل والسكة الحديد بالطرق القانونية المتاحة، مؤكدًا أن مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس و انا اشكركم على ما قمتم به من أعمال لمنع وقوع مخاطر وإنقاذ عدد من الأرواح.

وبدأ وزير النقل زيارته لهيئة السكة الحديد بتفقد محطة مصر واطمئن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بارتداء الكمامة فى كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما التقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات فى أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وفى السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التى وجهت بها القيادة السياسية، حيث أكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة فى كافة قطاعات السكة الحديد وان يتم بشكل بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.