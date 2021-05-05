وزير الصحة الجزائرى: الحالة الوبائية لكورونا مستقرة

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أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في الجزائر مستقرة، متمنيا عدم الدخول في موجة ثالثة.

وقال بن بوزيد في تصريحات اليوم الثلاثاء إن السلالة الهندية لفيروس كورونا تم اكتشافها لدى شخص هندي مقيم بولاية تيبازة (شمال) ودخل من الخارج، موضحا أنه خالط 6 أشخاص ونقل لهم العدوى بالسلالة الهندية، فيما توقع بن بوزيد تسجيل حالات أخرى.

وأكد سعي وزارة الصحة لتحسين الخدمات الطبية والجراحية وتكييفها مع المعطيات والمعايير العالمية، مشيرا إلى الاهتمام بتجهيز العيادات المختلفة لتقريب العلاج من المريض، وتخفيض الضغط على المستشفيات.

من جهتها، اتخذت مديرية الصحة بولاية تيبازة، المتاخمة للعاصمة، تدابير وقائية شديدة لمحاصرة انتشار السلالة الهندية بعد اكتشاف 6 حالات منها بالولاية.

وتم تخصيص فرق طبية للقيام بعملية تحقيقات وبائية واسعة بمحيط المصابين مع إخضاع الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مباشر مع تسجيل أول حالة إيجابية للسلالة الهندية للحجر الطبي الطوعي، حيث شملت التحقيقات الوبائية والتحاليل الطبية 60 شخصا أجروا جميعهم التحاليل الطبية مع إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي فيما تم عزل الحالات المؤكدة وإخضاعها أيضا للمراقبة الطبية الدورية من قبل فريق طبي متخصص.