اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 08:02 م
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وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:00 م
وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب لويجى دى مايو وزير الخارجية الإيطالى
روما أ ش أ

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قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب، وذلك فى اليوم الثانى من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى لندن.

وأضاف دى مايو، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء أنساميد الإيطالية، "إننا نعيد فتح أبوابنا، بهدف تنشيط السياحة والاقتصاد مرة أخرى"، مشددًا على أهمية دعم قطاع السياحة وأصحاب المحلات والمطاعم، من أجل خلق فرص عمل.

وتابع وزير الخارجية "إيطاليا مستعدة، ونحن نعمل على إلغاء حظر التجول (الساعة العاشرة مساءً) تمامًا، لكن ليس خفض حذرنا.. فى اليوم الثانى سأكرر لنظرائى أننا نعمل على الترحيب بالسياح الأجانب فى إيطاليا بأمان تام.. نحن على استعداد للترحيب بهم فى مناطق ساحرة".

 


وزير الخارجية الإيطالي

إيطاليا

أخبار إيطاليا

استقبال إيطاليا للسياح

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