وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى أمس

كتبت هند مختار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكداً أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، حيث إن معدلات التوريد تزيد حالياً خاصة قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أنه تم حتى الأمس توريد 1.2 مليون طن قمح.