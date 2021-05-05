وزير الإسكان يتفقد غدا مشروعات الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الخميس، عددا من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة، للوقوف على معدلات التنفيذ فيها، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الإسكان، التى يرافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروعات الشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان، حيث الممشى السياحى على النيل ومنطقة الفيلات والكوبرى الرابط الجديد والمسرح المكشوف، بجانب تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعى، وغيرها من المشروعات بالمدينة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن مشروع الشريط النهرى، هو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، والمسرح المكشوف المطل على النيل مباشرة.