هولندا تعتقل 6 إسبان لرفضهم ارتداء الكمامة بالطائرة فى رحلة إلى امستردام

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة العسكرية الهولندية (ماريشوسسي) ستة مواطنين إسبان كانوا على متن طائرة الليلة الماضية بتهمة مخالفة أوامر القائد ورفض ارتداء الكمامة، مما تسبب فى "اضطراب" خلال رحلة من إسبانيا إلى امستردام، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت فى طريقها من إسبانيا، وهبطت فى مطار شيفول بامستردام قرابة منتصف الليل، وتم اعتقال الإسبان الستة بعد دقيقة واحدة من هبوط الطائرة، وبسبب "قضية تتعلق بالخصوصية"، رفضت الشرطة الهولندية تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان الرحلة المعنية.

وكان القائد هو الذى قدم شكوى ضد هؤلاء المواطنين الإسبان، الذى قال إنهم "لم يرغبوا فى الاستماع لأوامره، بل أعطاهم عدة تحذيرات، ورفضوا وضع الكمامات على متن الطائرة، ولم يرغبوا في اتباع التعليمات"، على الرغم من أن طاقم الرحلة والقبطان نفسه طالبوا بذلك عدة مرات.

ولا يزال الستة قيد الاعتقال ، بعد أن أمضوا الليلة رهن الاعتقال بانتظار التحقيق معهم، وسيظلون رهن تصرف الشرطة طوال اليوم على الأقل، حتى انتهاء "التحقيق" في ما حدث من قبل الشرطة العسكرية الهولندية، وحتى الهولنديين.

ليست هذه هى المرة الأولى التى يضطر فيها قادة الطيران إلى تقديم شكاوى فى هولندا ضد الركاب، وهو الأمر الذى حدث أكثر من مائة مرة خلال العام الماضى، إلى حد كبير ضد المسافرين الذين رفضوا اتباع القواعد المطلوبة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا.