نقابة الأطباء تنعى 5 من أعضائها بعد وفاتهم بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، 5 أطباء، بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم: الدكتور حبشى ثابت جاد حبشى استشارى المخ والأعصاب ومدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، الشهيد الدكتور باسم وحيد الياس قديس استشارى طب الأطفال بمستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان، الشهيد الدكتور أحمد النجار استشاري الأطفال بمستشفى النجيلة سابقا والذي توفي بمستشفى الأطفال في مطروح، الشهيد الدكتور عرفه أحمد دسوقي دسوقي لبنة استشاري تخدير بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، الشهيد الدكتور ناصر صادق رزق استاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس.

وأشارت النقابة، فى بيان، إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 510 أطباء، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت كافة المواطنين والأطباء لمحاولة تفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية، قائلة: الفيروس شرس ومنتشر، وعلى الجميع الحصول على اللقاح الخاص بكورونا لتقليل فرص الإصابة بالجائحة.