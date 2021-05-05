نصائح للوقاية من كورونا قبل ما ابنك يروح المعسكر الصيفى

كتبت ميرفت رشاد

يقول الخبراء إن المعسكرات الصيفية يمكن أن تكون آمنة للأطفال، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يجب على الآباء وضعها في الاعتبار، من بينها بروتوكولات السلامة مثل التباعد الجسدى وارتداء الأقنعة وممارسات التطهير في المعسكرات.

كما يحثون الآباء على عدم إرسال أطفالهم إلى المخيم إذا ظهرت عليهم أي أعراض فيروس كورونا، مثل الحمى أو السعال أو الصداع، بحسب ما نشره موقع "Healthline".

وقالت الدكتورة سارة شافر ديرو، طبيبة الأطفال في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة: "سيحتاج الآباء إلى إدراك عوامل الخطر الخاصة بأطفالهم وأفراد الأسرة الآخرين وحالات التطعيم من أجل اتخاذ هذه القرارات".

سيكون من المفيد أن تفكر أيضًا في عوامل الخطر التي قد تجعل إرسال طفلك إلى المخيم أكثر صعوبة ، بما في ذلك الظروف الصحية الأساسية أو وجود أحد أفراد الأسرة مع مناعة ضعيفة.

قالت الدكتورة جين برول، طبيبة الأسرة الممارس في كانساس: "إذا كنت تقارن الأمر بالتواجد في المدرسة ، فمن المؤكد أن المعسكرات الخارجية أقل إثارة للقلق من منظور جائحة كورونا من مشاركة مساحة الفصل الدراسي مع 20-30 طفلًا آخر".

أضافت: "إذا كنت تقارنها بالعودة إلى المنزل في مسكن لعائلة واحدة ، فإن المخيم سيعتبر أكثر خطورة لأنه سيعرض الأطفال لأشخاص من خارج أسرهم".

المعسكرات الصيفية يجب أن تركز على:

التباعد الجسدي

بروتوكولات التطهير الصارمة

ارتداء الأقنعة

غسل اليدين

التطعيم (عند توفره)

وأوضحت: "يجب أن تتأكد العائلات من أن الأطفال لديهم ما يكفي من الأقنعة لقضاء يومهم بأقنعة نظيفة / جافة وغسلها بعد كل استخدام ، ويجب على الأطفال غسل أيديهم بشكل متكرر، بما في ذلك بعد العودة إلى المنزل طوال اليوم.

وتابعت: إذا كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في المنطقة ، فإن التطهير المتكرر وغسل المتعلقات التي تذهب مع الطفل إلى المخيم سيكون بالتأكيد مناسبًا.

وقالت: "إن طلب التطعيم لأي طفل مؤهل سيقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى ، لذا قم بتحصين أطفالك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا الآن ووضع الأطفال الأصغر سنًا على قوائم الانتظار للتحصين بمجرد الموافقة على اللقاحات لأعمار أصغر".