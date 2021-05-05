مياه سوهاج تدرب معلمى الأزهر والتربية والتعليم على نشر ثقافة التوعية المائية

سوهاج - محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، برنامج لتدريب معلمى المعاهد الأزهرية ومعلمى مديرية التربية والتعليم بمركز طهطا، على نشر ثقافة التوعية المائية ومجهودات الدولة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا ونزالى داوود ، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

صرح بذلك اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأضاف أنه تم تدريب عدد 17 معلم بمعهد نزالى داود الأزهرى ومعهد فتيات عبود الأزهرى ومعهد الصفيحة الابتدائى الأزهرى ومعهد حسين ابو شابية الأزهرى وكذلك تدريب 25 معلم ومسئول بالإدارة التعليمية بطهطا ومدرسة الشيخ رحومة ومدرسة بنت النيل الابتدائية ومدرسة نزالى داود ومدرسة حاجر مشطا.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم تدريب المشاركين على كيفية تدريب الطلاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه ، وكيفية المحافظة على شبكات الصرف الصحى ، هذا بالإضافة التوعية على كيفية المحافظة على مشروعات الصرف الصحى التى يتم تمويلها بمبلغ 207 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة " حياة كريمة".



ادارة طهطا التعليمية الازهرية



الحضور بحملات التوعية



جانب من حملات التوعية