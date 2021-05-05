اليوم السابع
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مياه أسيوط: تركيب 5500 قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:09 ص
مياه أسيوط: تركيب 5500 قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس تركيب قطع مياه موفره داخل المساجد
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة نجحت فى تركيب 11318 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المراحل الثلاثة الأولى تنفيذا لفعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح أنه جارى البدء فى تركيب 5500 قطعة موفرة كمرحلة رابعة تستكمل فيها الشركة تركيب القطع الموفرة بالكنائس والمساجد الأهلية.

وأشار أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة الشركة، لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه حيث توفر القطع الموفرة نحو 50% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه  المتدفقة  وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة "بيع القطع الموفرة" بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة فى أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة  أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس آب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكترونى.


وزاره الإسكان

شركات المياه

محافظه أسيوط

شركه مياه أسيوط

المساجد

ترشيد استهلاك المياه

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