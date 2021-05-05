موجز أخبار مصر.. وصول 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل ومثلها آخر الشهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة التي شملت جميع المجالات، وكان من أبرزها، إعلان وزيرة الصحة وصول 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل ومثلها آخر الشهر، إلى جانب إعلان القوى العاملة تعلن توفير 4176 فرصة عمل برواتب تتراوح من 1200 لـ10 آلاف جنيه.

وزيرة الصحة: جارى إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التى تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منوهة إلي أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد.

وزيرة الصحة: وصول 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل ومثلها آخر الشهر

وتناولت وزيرة الصحة الموقف الحالى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الواردة من "كوفاكس" فإنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجارى، إلى جانب لقاح "سينو فارم"، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضاَ، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.

الحكومة توافق على نقل تبعية عدد من المستشفيات لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إرسال كلمة عزل فى رسالة.. الصحة تكشف آليات تسجيل حالات كورونا المعزولة منزليا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلى، وقالت: يمكن إرسال كلمة عزل في رسالة نصية على رقم 1440 لتسجيل البيانات الخاصة بالحالة.

الحكومة: انتظام العملية التعليمية بكافة الجامعات مع تطبيق التعليم الهجين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

القوى العاملة تعلن توفير 4176 فرصة عمل برواتب تتراوح من 1200 لـ10 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021.

الأرصاد تحذر: الموجة الحارة وصلت ذروتها وأجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة،حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة وشمال الصعيد ومصر الوسطي بأكملها معتدل ليلا.

البحوث الفلكية تكشف حقيقة اقتراب سقوط صاروخ صينى وزنه 21 طنا على الأرض

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

قبلة الحياة للمساجين فى الأعياد والمناسبات.. طريقة الاستعلام عن تاريخ الإفراج عن مسجون وخطوات تقديم العفو.. 8 خطوات و4 شروط حددها القانون.. 4 أماكن لتقديم طلب العفو.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

لا تمر مناسبة سعيدة على الشعب المصري إلا وكان للمساجين نصيب منها حيث يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات متتالية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعدة مناسبات أبرزها الاحتفال بثورة 25 يناير وثورة يوليو وعيد الشرطة وعفو شهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى وغيرها من المناسبات، حيث تُعد هذه القرارات ضمن عشرات القرارات التي أصدرها الرئيس خلال الفترات الماضية وكانت بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المساجين وأسرهم.

مشروع قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بعد إقراره من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. الوقف عن العمل والخصم من الأجر حال ظهور عينة بالتعاطى.. إنهاء الخدمة بعد تأكد الإيجابية.. والتطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووافقت عليه بشكل نهائي، وتعد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22.. الغجرية دهب تعيش مع غفران في السرايا وجليلة تفاجئهما بالحضور .. على الغريب يتقدم لخطبة رغدة.. وعساف يخطط لحرق أرض زراعة أفيون غريمه .. حمزة يصفع شقيقه سليم والأخير يرفع عليه السلاح

بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 الذى يعرض على قناة ON، بطلب علي الغريب "دياب" يد رغدة "ملك أحمد زاهر" من والدها مصطفى "أحمد عبد الله" الذى يرفض رفضاً قاطعاً بسبب العداوة بينه وبين على، ليتدخل عساف "أحمد السقا" ويؤكد أنه خال رغدة وموافق على زواجها من على ويعنف مصطفى وعمه محفوظ وأنهما سيتزوجان غصب عن الكل.

"الكهرباء" تنصح المواطنين بمتابعة استهلاكهم لتجنب ارتفاع الفاتورة.. متحدث الوزارة: المراقبة المستمرة للعداد تؤدى لترشيد استخدام الطاقة.. ويؤكد: نحاسب على الاستهلاك الفعلى وفق تقدير لا يتدخل فيه العنصر البشرى

"على قد استهلاكك هتدفع فاتورة الكهرباء" ، هذه الكلمات أصبحت شعار وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة مع بدء تحصيل أولى فواتير فصل الصيف الذى ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، خاصة مع تراجع نسبة الاعتماد على العنصر البشري فى إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

تنفيذ مشروع "روضة السيدة 2" فور رفع مخلفات هدم 143 عقارا.. تسليم 700 وحدة بعد 18 شهرا وحفر الأساسات بعد العيد.. ومحافظة القاهرة تستكمل المراحل الأخرى خلال 3 سنوات.. والمخطط يشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة

رصد اليوم السابع، أعمال رفع مخلفات الهدم وأعمال التسوية للتربة بمنطقة الطيبى بالسيدة زينب فى القاهرة، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وذلك على مساحة 10.5 فدان، فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة 1 بالقرب من ميدان أبو الريش.

كارتيرون يفاضل بين حازم إمام والمثلوثي لمواجهة سموحة غدا

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من حمزة المثلوثي وحازم امام لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك وسموحة والمقرر لها غدا في التاسعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بربع نهائي دوري الأبطال الافريقى

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

اتحاد الكرة: ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب للقمة ونتمسك بقرار الاستعانة بالمصريين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات تمت مع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة تم خلالها التأكيد علي رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو .

اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه"

رفض مسئولو اتحاد الكرة معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعدما ظهر فى فيديو عقب لقاء بيراميدز بالدورى وهو يعلق قائلا: "الدورى مفصلينه"، خلال خروج الفريقين من أرضية ملعب المباراة.