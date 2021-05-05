موجة شديدة الحرارة وانخفاض مؤقت.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 إلى الإثنين 10 مايو 2021.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :





- طقس يوم الأربعاء 5 مايو:

- طقس الخميس 6 مايو:

- طقس يوم الجمعة 7 مايو:

- طقس يوم السبت 8 مايو:

- طقس يوم الأحد 9 مايو :

- طقس يوم الاثنين 10 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعةنشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاءنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعةنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعةاعتبارا من الاثنين انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.