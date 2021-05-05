اليوم السابع
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مواطنون لـ"محافظ بورسعيد": "أخدنا اللقاح فى 10 دقايق والمنظومة رائعة"

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:04 م
مواطنون لـ"محافظ بورسعيد": "أخدنا اللقاح فى 10 دقايق والمنظومة رائعة" محافظ بورسعيد مع المواطنين
بورسعيد - محمد عزام

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أشاد مواطنون خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بالمراكز المختلفة فى محافظة بورسعيد ، بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق توسيع العمل لمنح الأهالى لقاح فيروس كورونا.

وخلال متابعته للعمل داخل المراكز، استطلاع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، آراء المواطنين حول الخدمة المقدمة وجودتها من وقت واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه المواطنون عدد من الرسائل لمحافظ بورسعيد ، أبرزها خلال حوار مع مواطنة بمركز المسنين فى نطاق حى المناخ ، وقتما سألها على الخدمة فقالت " أخدت الخدمة فى 10 دقايق.. متأخرتش خالص "، وأجابت أخرى فى مستشفى النصر "منظومة رائعة" .

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر الأطقم الطبية التى تعمل داخل مراكز اللقاح بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، بنك الدم الإقليمي، ووحدة المسنين فى نطاق حى المناخ، على سرعة تعاملهم مع المواطنين، ومنح اللقاح بسهولة ويسر

وأوضح المحافظ، خلال تفقده مركز لقاح كورونا الجديد ببنك الدم، أن مراكز اللقاح الجديدة تأتى لتخفيف العبء على مستشفى النصر التخصصى للأطفال ومركز المسنين بنطاق حى المناخ، مشددًا على أن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنه وجه بتسهيل الإجراءات وتقليل وقت الانتظار.

واستطلع اللواء عادل الغضبان، آراء المواطنين من داخل المراكز المختلفة خلال جولته التفقدية، حيث أشادوا بالخدمة المقدمة لتلقى لقاح كورونا، ووجه عدد من الرسائل لهم قائلا "أنتو فوق دماغنا، احنا فى خدمتكم، وغيرها".


بورسعيد

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مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا

مواطنى بورسعيد يتلقون لقاح كورونا

جولة محافظة بورسعيد بمراكز تلقى لقاح كورونا

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