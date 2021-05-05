مقتل 4 جنود باكستانيين إثر هجوم على الحدود مع أفغانستان

وكالات

قتل 4 جنود من قوات حرس الحدود الباكستانية وأصيب 6 آخرون بجروح جراء هجوم نفذته عناصر مجهولة، اليوم الأربعاء، من داخل الأراضي الأفغانية بالأسلحة الرشاشة على منطقة ذهوب بإقليم بلوشستان الباكستاني.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن الجنود الذين تعرضوا للهجوم كانوا جزءاً من فريق يعمل على تسييج الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت على مصدر الهجوم لمنع الهجوم، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى العسكري في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.