مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 فى مشاجرة قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قتل 4 أشخاص، بينما أصيب 2 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة ناحية نجع جودة التابع لقرية أولاد سالم بحرى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك وقت الإفطار بسبب لهو الأطفال، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، والفصل بين الطرفين ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت حراسة أمنية مشددة.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد سالم بحرى دائرة مركز دار السلام ووجود متوفين ومصابين، وتم السيطرة على المشاجرة، وجار ضبط المشاركين فيها والسلاح النارى المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم مصطفى بكرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية نجع جوده التابع لقرية أولا سالم بحرى دائرة المركز، وذلك وقت الإفطار، بسبب لهو الأطفال نتج عن الحادث وفاة مسن 85 سنة وآخر 75 سنة وطفل 9 سنوات وربة منزل 50 سنة وإصابة 2 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى.

وتم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على المشاجرة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.