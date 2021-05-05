مقتل موظف فى مشاجرة مع جاره بسبب لهو الأطفال بقرية فى الشرقية

لقى موظف يبلغ من العمر 55 عاما، مقيم محافظة الشرقية، مساء اليوم، مصرعه متأثرا بإصابته على يد جيرانه بقرية ميت يزيد دائرة مركز منيا القمح على إثر مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح العام بوصول موظف 55 عاما مقيم قرية ميت يزى دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح؛ برئاسة الرائد محمد فؤاد،رئيس المباحث، وبإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، حدوث مشادة كلامية بين أسرة المجنى عليه وجيرانه بسبب لهو الأطفال الصغار، تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصا والشوم مما أسفر عن مقتل المجنى عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، القبض على طرفى المشاجرة، وتم إحالتهم إلى نيابة منيا القمح ، للتحقيق معهم برئاسة أحمد أبوزيد ، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.