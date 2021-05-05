وكالات

قتل شخص وأصيب 6 آخرين بعد قصف إسرائيلى على اللاذقيو وطرطوس بسوريا، كما اندلع حريق هائل بمصنع بلاستيك، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة، بحسب "سانا".