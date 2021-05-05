وأكد شهود عيان سماع دوى سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم  إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.