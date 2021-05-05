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مغارة على بابا.. رأفت دفع 75 ألف جنيه لمستريح البيتكوين (فيديو)

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:00 م
مغارة على بابا.. رأفت دفع 75 ألف جنيه لمستريح البيتكوين (فيديو) الضحية
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثالثة والعشرين "

وفى الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج " مغارة على بابا"، يقول رأفت عامر، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع للمستريح مبلغ 75 ألف جنيه، موضحاً أن المستريح أقنعه باستثمار المبلغ في مجال الإليكترونيات وعملة البيتكوين.

 

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت مبلغ مش كبير مش مش هسيب حقى، لإنى اتنصب عليا وأنا أتعودت إنى أجرى ورا حقى، رغم إننا أتهددنا عشان منبلغش لكن أنا هفضل ورا حقى لحد ما يرجع ومش هسيبه".


مغارة على بابا

ضحايا المستريح

نصب

احتيال

اخبار الحوادث

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