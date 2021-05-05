اليوم السابع
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"معلومات قانونية".. تعرف على حالات وجوب حضور المتهمين جلسات المحاكمة

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:00 ص
"معلومات قانونية".. تعرف على حالات وجوب حضور المتهمين جلسات المحاكمة محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبى، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية وعليه يصدر حكم غيابى ضد المتهم، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجب أن يحضر فيها المتهم لجلسة محاكمته طبقاً للقانون.

 
ويقول المحامى خالد محمد، إن الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح.
 
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن الجنح  التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
 
 
وأشار إلى أنه فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.
 
 

محكمة الجنح

حضور المتهمين

القانون المصرى

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اخبار المحاكم

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