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مطبخ الخير.. سيدة تتكفل بتجهيز وجبات طعام للفقراء ووجبات لمرضي كورونا بالغربية.. لايف وصور

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:42 م
مطبخ الخير.. سيدة تتكفل بتجهيز وجبات طعام للفقراء ووجبات لمرضي كورونا بالغربية.. لايف وصور مطبخ الخير
الغربية - مصطفى عادل

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل مطبخ الخير، ولقاء مع السيدة القائمة عليه والتي تتكفل بتجهيز وجبات طعام للفقراء، ولمرضي فيروس كورونا بمحافظة الغربية.
 
ومن جانبها قالت عفاف السروجي، إن الفكرة قائمة منذ 30 سنه، ولكنه منذ عامين تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، للتواصل مع الحالات الفقيرة. 
 
 
وأكدت، علي ضرورة التواصل المجتمعي بين الأهالي وبعضهم البعض في مساعدة الفقراء والأكثر احتياجاً، قائلة "دور على جارك المحتاج، لابد أن نساعد بعض". 
 
وأشارت "السروجي" إلى أن لديها فريق عمل للتواصل مع الحالات وبحثها، حيث أن الوجبات يتم تقديمها طول العام لأي محتاج، بالإضافة إلى منح شنط مواد غذائية ولحوم وفراخ للأسر الأكثر احتياجاً، هذا بجانب مساعدة الغارمات والذي بلغ عددهم إلى الآن 15 غارمة. 
 
وأضافت عدد من المشاركات ب" مطبخ الخير" بمحافظة الغربية، أنه يشعرون بالفخر في هذا العمل الخيري، الذي يسهم بإدخال السعاده والسرور على الأسر الفقيرة والمحتاجين.
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اعداد-وجبات-عزل-كورونا
اعداد-وجبات-عزل-كورونا

تجهيز-الوجبات_1
تجهيز-الوجبات_1

عفاف-السروجي
عفاف-السروجي

عملية-التجهيز
عملية-التجهيز

مطبخ-الخير-بالغربية
مطبخ-الخير-بالغربية
 
 

 


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