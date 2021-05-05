مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى عامل مصرعه فيما أصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "أحمد م إ" 35 عاما مقيم ميت جابر، جثة هامدة، و"أحمد ح ا" 34 عاما مقيم بيشة عامر، و"محمد ر ص" 26 عاما مقيم بيشة عامر، و"سعدون م ع" 35 عاما مقيم منيا القمح، مصابين بإصابات متنوعة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع ميكروباص الطريق الإقليمى أمام تل روزن دائرة بلبيس، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن.