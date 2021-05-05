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مستشفيات جامعة القاهرة تعلن الطوارئ وتلغى إجازات الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:41 ص
مستشفيات جامعة القاهرة تعلن الطوارئ وتلغى إجازات الأطقم الطبية لمواجهة كورونا قصر العينى الفرنساوى - جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، قرارا بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لأجل غير مسمى، وذلك للمشاركة فى مكافحة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بين الأطقم الطبية لانتدابهم فى أى وقت لمستشفيات العزل حين الحاجة إليهم بقرار من الإدارة العليا للمستشفيات.

كما قرر الدكتور حسام صلاح، إلغاء كافة الإجازات غير الوجوبية للأطقم الطبية والأطقم المعاونة "الأطباء الصيادلة والتمريض ومساعدين التمريض والعمال والمخازن"، بالإضافة إلى التشديد على التزام العمال المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وكافة الإجراءات الاحترازية ، وان من يخالف ذلك يتعرض المسائلة القانونية.

وأكد الدكتور حسام صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا الحفاظ على سلامة المواطنين، موضحا أن ذلك ضمن خطط المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة للمشاركة والجاهزية فى منع انتشار الفيروس وتقديم الخدمات الطبية المصابين، لافتا إلى أن تم تخصيص مستشفى الباطنة وقصر العينى الفرنساوى للعزل وعلاج المصابين.


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