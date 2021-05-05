مستشار الأمن القومى العراقى: بلادنا تحتاج إلى التدريب والمشورة لا لقوات قتالية

بغداد أ ش أ

أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، حاجة القوات العراقية للتدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولا يحتاج إلى أية قوة قتالية.

وذكر بيان لمكتب الأعرجى خلال استقباله رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار فى العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن مستشار الأمن القومى العراقى قوله، إن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه"، وأكد الأعرجى "عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية فى العراق".

وأشار مستشار الأمن القومى العراقي، إلى حاجة بلاده "للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أى قوة قتالية أجنبية".

من جانبه أشار الأدميرال رول، إلى أن "بعثة الناتو فى العراق غير قتالية، وتساعد وتساهم فى رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".

وبحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، مع وفد أمريكي، انسحاب "القوات الأمريكية المقاتلة" من العراق.