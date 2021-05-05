مسئولون أمنيون أفغان: سقوط إحدى مناطق شمال أفغانستان فى أيدى طالبان

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أعلن مسؤولون أمنيون في إقليم بغلان شمال أفغانستان، اليوم الأربعاء، سقوط منطقة "البرقع" بالإقليم في أيدي مسلحي طالبان الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة لشرطة بغلان جاويد بشارات وفق ما نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن المنطقة سقطت في أعقاب عمليات هجومية لطالبان.

وأضاف بشارات أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية تتمركز حاليًا في موقع آخر قريب من المنطقة، وتستعد وحدات الدفاع لدفع المسلحين إلى الخلف واستعادة المنطقة.

ولم يقدم المتحدث الإقليمي مزيدًا من المعلومات حول الحادث.

وفي غضون ذلك، شنّت حركة طالبان هجوما استهدف أحد مواقع قوات الأمن والدفاع الأفغانية في بغلان أمس؛ ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر الأمن.

وتشير التقارير إلى أن مسلحي طالبان أسروا 16 من أفراد قوات الأمن، كما أضرمت الحركة المتمردة النيران في عدد من المركبات المدرعة التابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني.

ويأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع في بيان لها إن 25 من مسلحي طالبان قُتِلوا في منطقتي نهر السراج ولاشكارجاه بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وأضاف بيان الوزارة أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية المدعومة من القوات الجوية الأفغانية استهدفت مسلحي طالبان في منطقتي نهر السراج ولاشكارجاه بالإقليم، مما أسفر عن مقتل 25 مسلحا وإصابة أربعة آخرين.