اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 05:07 م
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مزاد علنى لتأجير العبارة "دندرة" للتنزه النيلى فى قنا

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:54 م
مزاد علنى لتأجير العبارة "دندرة" للتنزه النيلى فى قنا محافظة قنا - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلن ديوان عام محافظة قنا، عن إجراء مزاد علنى لتأجير العبارة دندرة المملوكة للمحافظة، لاستخدامها فى التنزه النيلى سواء بالسير فى النيل أو وقوفها على المرسى داخل المدينة.

 

وأوضح ديوان محافظة قنا، أنه تحدد يوم 27 مايو فى الواحدة ظهرًا بمقر النادى الاجتماعى بجوار ديوان عام المحافظة للمزاد العلنى العام على العبارة .

 

وأشار ديوان المحافظة، إلى أنه تسحب كراسة الشروط من مخازن الديوان نظير مبلغ 299، وتأمين دخول المزاد 9000 جنيه تزيد إلى 10% من إجمالى القيمة الراسيه عليها المزاد، وتزاد القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنويًا، كما أن الأوراق المطلوبة هى صورة بطاقة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، وأى أوراق مذكورة داخل الكراسة.


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