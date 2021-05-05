مركز أورام أسوان ينشئ وحدة للتطعيم بلقاح كورونا.. صور

وقال الدكتور محمد شوقى الموافى، مدير مركز أورام أسوان، إن العمل بالوحدة يبدأ يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وأن حضور المواطنين للمركز للحصول على اللقاح يستلزم وصول رسالة تأكيد التطعيم على الهواتف الخاصة بالمواطنين بعد التسجيل على موقع التطعيم الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح مدير المركز، فى بيان صحفى، بأن الوحدة تخضع للإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً إلى انه تم توافر لقاح "سينوفارم" ولقاح "استرازينيكا"، للتطعيم داخل الوحدة.

وأشار إلى أن الوحدة مجهزة بأفضل الكوادر الطبية وهيئات التمريض والإداريين المتخصصين للرد على استفسارات المواطنين، بالإضافة إلى صيادلة متخصصين لحفظ و توفير ونقل اللقاح.