مدير مستشفيات جامعة القاهرة: مضاعفة الأسرة بمستشفى العزل خلال يومين

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، أن تم وضع خطط لرفع كفاءة مستشفيات العزل التابعة لجامعة القاهرة، موضحا أن عدد الحالات المصابة بكورونا شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية وبالتالى يجب أن يكون لمستشفيات قصر العينى دور فى الجاهزة.



وأكد الدكتور حسام صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم مضاعفة عدد الأسرة فى مستشفى العزل التابعة لجامعة القاهرة خلال يومان ، وتم نقل أجهزة طبية وفتح 18 سرير رعاية إضافى للجاهزية فى علاج حالات إصابات كورونا موضحا أن جامعة القاهرة خصصت مستشفى قصر الفرنساوى ومستشفى الباطنة كعزل لعلاج مصابى كورونا.



وكان الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لأجل غير مسمى، وذلك للمشاركة فى مكافحة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بين الأطقم الطبية لانتدابهم فى أى وقت لمستشفيات العزل حين الحاجة إليهم بقرار من الإدارة العليا للمستشفيات.



كما قرر الدكتور حسام صلاح، إلغاء كافة الإجازات غير الوجوبية للأطقم الطبية والأطقم المعاونة "الأطباء الصيادلة والتمريض ومساعدين التمريض والعمال والمخازن"، بالإضافة إلى التشديد على التزام العمال المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وكافة الإجراءات الاحترازية، وأن من يخالف ذلك يتعرض المسائلة القانونية.



وأكد الدكتور حسام صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا الحفاظ على سلامة المواطنين، موضحا أن ذلك ضمن خطط المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة للمشاركة والجاهزية فى منع انتشار الفيروس وتقديم الخدمات الطبية المصابين، لافتا إلى أن تم تخصيص مستشفى الباطنة وقصر العينى الفرنساوى للعزل وعلاج المصابين.