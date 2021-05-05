اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية يثنى على قرار أمريكى للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:57 م
مدير الصحة العالمية يثنى على قرار أمريكى للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أثنى الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على قرار الإدارة الأمريكية، بدعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد 19، مشيرا إلى أنه القرار لحظة فارقة فى المعركة ضد كوفيد 19، قائلا: "مثال قوي على قيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الصحية العالمية".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"هذه لحظة فارقة في المعركة ضد كوفيد 19، التزام جو بايدن، بدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية على اللقاحات هو مثال قوى على قيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الصحية العالمية".

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

 

مدير عام منظمة الصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

وتابع :"أثني على الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار التاريخي من أجل المساواة فى اللقاحات، مع إعطاء الأولوية لرفاهية جميع الناس في كل مكان في وقت حرج، الآن دعونا نتحرك جميعًا معًا بسرعة، تضامنًا، بالبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات  كوفيد 19 المنقذة للحياة".

واستمر :"دعم البيت الابيض للتنازل المؤقت للملكية الفكرية على لقاحات كوفيد 19، يعكس الحكمة والقيادة الأخلاقية للولايات المتحدة لدعم المساواة فى الحصول على اللقاحات والعمل على إنهاء هذا الوباء".

وفى سياق متصل أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى بايدن، الأربعاء، أنها تدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا، ومن جهتها قالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي في بيان، إن هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كورونا تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، وفقا لموقع "سى إن بى سى".

وأضافت أن الإدارة تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، ولكن في خدمة إنهاء هذا الوباء تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مع تأمين إمدادات من اللقاحات للشعب الأميركى، ستواصل الإدارة تكثيف جهودها، بالعمل مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المحتملين، لتوسيع تصنيع اللقاح وتوزيعه، كما ستعمل على زيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج تلك اللقاحات.


حقوق الملكية الفكرية للقاحات

منظمة الصحة العالمية

تيدروس ادهانوم

الولايات المتحدة الامريكية

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