مدرس لغة عربية يعبر عنه حبه لمصر برسم علم مصر على الترع المبطنة بطنطا

قال سمارة محمد النحاس، إن الفكرة جاءت له بعد مشاهدة مشروع التبطين بدأ في رسم علم مصر أعلي التبطين الذي تنعكس رسمته مع المياه المتواجدة في الترع، لافتًا أن راية مصر دائما مرفوعة وأن البطل الحقيقي هو الذي يولد في ميدان المعركة من أجل الدفاع عن الوطن وعن مقدساته.

وأوضح سمارة محمد، أن مشروع التبطين كان من أحلام المصريين وأن هذه المساحات سيتم تبطينها، كما أن منظر التبطين مبهر وهو ما دفعه إلي دهان التبطين بعلم مصر، ويستخدم دهان أبيض وأحمر وأسود ويستخدم أدوات بسيطة في الرسم.

ولفت سمارة محمد، أن رسم علم مصر علي تلك الترع له دلالات كثيرة تعرز في النشء والجيل القادم حب الوطن والوطنية، مضيفًا أن عرض الفكرة علي أشخاص وشجعوه في استكمال فكرته، مضيفًا أنه يتمني أن يكمل باقي أعمال الرسومات علي التبطين.