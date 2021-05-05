محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 10 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 10 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين ، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 7 عقود بمراكز " مطوبس، كفر الشيخ ، قلين ، سيدى غازي ، دسوق ، بيلا"، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، فى هذا الشأن .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 690 عقداً ، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة ، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء ، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.



اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ



تسليم عقود التقنين