اليوم السابع
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محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين لوظيفة مدير مشروعات المحافظة.. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:59 م
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين لوظيفة مدير مشروعات المحافظة.. صور محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين
قنا_ صابر سعيد

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ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا، لللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لشغل وظيفة مدير المشروعات بالمحافظة، والذى عُقد بديوان عام المحافظة، بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدى حسين المدير المالى والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وهاني صلاح مدير إدارة الموارد البشرية، وأحمد أبو المجد مدير مركز المعلومات بمديرية التنظيم والإدارة، والدكتورة هبة القاضي عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادى. 
 
وأوضح محافظ قنا، أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لـ4 مرشحين، مشيرًا إلى أنه تم توجيه أسئلة للمرشحين حول مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للوظيفة المتقدم إليها وقدراتهم على العمل بروح الفريق وسرعة نقل الخبرات لمرؤوسيهم بهدف خلق جيل جديد من الكوادر الشابة التى تمتلك قدرات قيادية قادرين على تولى مهام الإدارة مستقبلا.
 
وأضاف "الداودى"، أنه تم الإلتزام بتطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة فى الاختيار ما بين المرشحين وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار المرشح الأنسب ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
 
 
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (1)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين

محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (2)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين

محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (3)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين
 
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (4)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين

محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (5)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين

محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين (6)
محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين

 


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