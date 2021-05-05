محافظ دمياط تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر

واستمعت محافظ دمياط الى الطلاب الفائزين وهم يتلون آيات من سور القرآن الكريم ، كما تقدمت بالتهنئة لهم بما انعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت الطلاب إلى التحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو اليه من سلوكيات وأخلاق حميدة، كما اهدتهم شهادات تقدير وهدايا تكريمًا لهذا التفوق.

توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى مدير مديرية التربية والتعليم والقائمين على المسابقة وأولياء الأمور على ما قدموه من جهود لدعم الطلاب وحثهم على حفظ القرآن الكريم.

ومن جانبه أشادعادل عثمان بجهود محافظ دمياط وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطلاب وتوجيهاتها الدائمة بتنشأتهم دينيًا و نشر الفكر الوسطى المستنير.

والجدير بالذكر أن فاز الطلاب لجين التهامى بمدرسة محمد السعيد السنباطى بإدارة السرو التعليمية، ورحمة الشامى بمدرسة الرحامنة الإعدادية بنات ورحمة البرمبالى بمدرسة الروضة الثانوية بإدارة الروضة التعليمية، وأنس رجب بمدرسة ام الرضا الإعدادية بإدارة كفر البطيخ التعليمية، ومنة عبد العزيز بمدرسة كفر المنازلة الثانوية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمستوى الأول ، و بالمستوى الثانى فاز الطلاب مريم السيد بمدرسة الإصلاح الابتدائية بإدارة كفر سعد الابتدائية وغدير ابو بكر بمدرسة الإمام ناصف الثانوية بإدارة الزرقا التعليمية، و ندى الأمير بمدرسة كفر المنازلة الإعدادية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية، وبالمستوى الثالث فازت سارة ابو الحمايل بمدرسة حمزة السنباطى الثانوية بإدارة السرو التعليمية، ومنة العربى بمدرسة العباسية الابتدائية 1 بإدارة كفر سعد التعليمية، والطالبين احمد العباسى واحمد الدسوقى بمدرسة صادق جاويش الثانوية بإدارة دمياط التعليمية.