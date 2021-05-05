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محافظ بورسعيد: تلقى 150 مواطنا لقاح "كورونا" بمركز المسنين

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:28 م
محافظ بورسعيد: تلقى 150 مواطنا لقاح "كورونا" بمركز المسنين محافظ بورسعيد مع المواطنين
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، عن تلقى 150 مواطنا لقاح كورونا بمركز وحدة صحة المسنين فى نطاق حى المناخ.

وأكد المحافظ ، خلال تفقده سير العمل بالمركز للاطئنان على وصول اللقاح للمواطنين بسهولة ، على أن المركز لم يشهد اليوم أى تزاحم، بعد التيسيرات التى جعلت رحلة حصول المواطن على التطعيم 10 دقائق بعدما كانت من 6 إلى 8 ساعات.

وقدم الشكر للأطقم الطبية من أطباء وتمريض والعاملين بالمركز على الجهد المبذول لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مطالبًا باستمرار الإجراءات الخفيفة والتسهيل على المواطنين.


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