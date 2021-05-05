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محافظ الفيوم: شباك خاص للحصول على تصاريح البناء تسهيلا على المواطنين.. اعرف الشروط

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:33 م
محافظ الفيوم: شباك خاص للحصول على تصاريح البناء تسهيلا على المواطنين.. اعرف الشروط محافظ الفيوم
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، أن هناك تعاونا تاما بين المحافظة وكلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن عودة تراخيص البناء من جديد، موضحا أنه أمس كان أول أيام تلقى طلبات تراخيص البناء، ولكن عدد الطلبات كان أقل مما نتوقع، متوقعا زيادة عدد المواطنين الذين سيتقدمون بطلب الحصول على تصاريح للبناء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظة وفرت شباك خاص لتلقى الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص البناء للتسهيل على المواطنين، موضحا أنه مع زيادة الترويج بفتح باب التراخيص وعودة البناء سيزيد عدد المواطنين المقبلين على الحصول على طلبات الحصول على تصاريح للبناء.

وبشأن شروط الحصول على تصريح بناء، قال الدكتور أحمد الأنصارى، إن المواطن يتقدم بطلب تراخيص عقار على قطعة أرض، ويقدم ملكية الأرض وعدد من المستندات الأخرى والرسومات الهندسية والتعاقد مع مكتب هندسى والمقاول الذى سيتعامل معه، بجانب تقرير عن سير أعمال البناء، لافتا إلى أن هناك أكوادا معينة سيلتزم بها، مشيرا إلى أن السكن التجارى لن يكون مسموح به.


محافظ الفيوم

احمد الانصارى

تصاريح البناء

كليه الهندسيه

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