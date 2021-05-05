محافظ الغربية: بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بحى ثان طنطا

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بحى ثان طنطا، والذى يأتى ضمن 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية، وتم اختيارهم للتطبيق التجريبى للمنظومة لمدة شهرين.

ووجه الدكتور رحمى، فى بيان له اليوم، بنشر الاشتراطات الجديدة ووضع لافتات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وتلقى طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم عن طريق الموظفين المدربين، مشيراً إلى أنه تم تدريب الموظفين المشاركين فى التنفيذ من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق خلال الفترة الماضية، والذى يؤدى إلى تسهيل التعامل مع المواطنين.

كما أكد محافظ الغربية، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل الطرق لضبط منظومة البناء والعمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص إعلاءً لمصلحة الوطن والمواطنين وتنظيم الشكل العام.