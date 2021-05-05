محافظ السويس: تفعيل الإجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا وتذليل أي معوقات

السويس - سيد نون

أكد اللواء عبد المجيبد صقر محافظ السويس ، على دعم العناية المركزة بمستشفى الحميات ومستشفى السويس العام بالتجهيزات والأجهزة الطبية والفرق الطبية للتعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس الذى عقده بديوان عام المحافظة اليوم ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ، وخالد سعداوى السكرتير العام لبحث تفعيل الإجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها وكيفية التغلب عليها بهدف الوصول إلى حصول أكبر عدد من المواطنين على التطعيمات لمواجهة الفيروس على جميع الأحياء بالسويس .

كما أكد محافظ السويس على مدير عام مديرية الصحة على دفع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالمحافظة ، مع ضمان تطعيمات وجرعات آمنة للمواطنين وبشكل منظم وعلى أوسع نطاق ليشمل جميع الفئات السكانية بالمحافظة .

كما كلف صقر مديرية الصحة بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة لعمل قاعدة بيانات وحصر لإعداد المواطنين وتنظيم جدول زمنى لتلقى التطعيمات بشكل منظم وآمن ، وكذلك حصر لعدد المرضى المترددين على المستشفى وعدد حالات الاشباه والحالات المتعافية للوقوف على الوضع الصحى بالمحافظة .

كما شدد المحافظ على عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات الطبية للمواطن السويسى على الوجه الأمثل ومنع أجازات الأطباء لتوفير جميع الجهود والخدمات الطبية للمرضى والتعامل مع اللازمة .

حضر اللقاء كلا من الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير عام الصحة والدكتور رضا محمد وكيل مديرية الصحة ووليد فؤاد مدير المكتب الفنى للمحافظة والدكتور أسر البنا مدير الطب الوقائى بالمديرية ومديرى المستشفيات العامة والادارات الطبية بمديرية الصحة.