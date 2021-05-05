محافظ الجيزة للشركة المنفذة لممشى المنصورية: "مش هستلم شغل إلا 10 على 10"

كتب _ على عبد الرحمن

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ممشى المنصورية السياحى، للوقوف على أعمال تنفيذ الممشى، وإنشاء أكشاك للشباب، واستمع من المهندس المشرف على المشروع على حجم الأعمال المنفذة، مشددا على سرعة تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة.

ووجه راشد، وفق بيان اليوم، بضرورة الاهتمام بنظافة الممشى ووجود مشرفين وتعيين عمال نظافة للمشى، والحفاظ على الوجه الحضارى له، قائلا:"مش هستلم شغل إلا 10 على 10".

جاء ذلك على هامش جولة أجراها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم، تفقد خلالها أعمال التطوير التى تتم فى عدد من الشوارع والميادين، حيث تفقد شارع ترسا وكوبرى ترسا العلوى، للوقوف على حجم تنفيذ أعمال التطوير ورصف الشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، وتامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء، ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

وخلال الجولة وجه راشد، رئيس حى الطالبية، أشرف تامر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وتركيب "الإنترلوك" على الأرصفة قائلا: "مفيش بلاط إنترلوك خالص.. إرصف الشارع يا فندم عشان الناس تحس بالفرق".

وتكثف محافظة الجيزة، جهودها لإيجاد حلول مرورية بديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بشكل كلى لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، حيث تنفذ المحافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ومديرية الطرق، عدد من الكبارى للربط بين المحاور المرورية البديلة دون استخدام شارع الهرم المقرر غلقه، حيث يتم تنفيذ وتطوير 6 كبارى لحل المشاكل المرورية.

وشملت خطة إنشاء محور بديل لشارع الهرم، تعويض سكان شارع ترسا، بتعويضات مالية أو وحدات سكنية بديلة بمدينة 6 اكتوبر، حسب رغبة السكان، وذلك بعد نزع ملكية ما يقرب من 200 عقار بطول الشارع فى المسافة الواقعة بالمرحلة الثانية، وأنفقت محافظة الجيزة نصف مليار جنيه تقريبا على التعويضات المالية التى تم صرفها.















