وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي عُقد في لندن، "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والانخراط في عملية دبلوماسية بهدف صريح هو نزع السلاح النووي"، وفقا لما أوردته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.



وأضاف بيان الوزراء "ما زلنا ملتزمين بهدف التخلي التام والقابل للتحقق ولا رجعة فيه عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشمالية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".



وفشلت مساعي الإدارة الأمريكية السابقة في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل منافع اقتصادية وسياسية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا كبيرا لأمنها القومي، لأنها تجمع القوة الفتاكة للسلاح النووي والقدرات الصاروخية التي يمكنها إسقاطها على حلفاء واشنطن.



وتعد مجموعة السبع هي تكتل من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.