اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 05:06 م
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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 314 ألف فدان للأنشطة التنموية بالوادى الجديد

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:35 م
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 314 ألف فدان للأنشطة التنموية بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ان مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 314 ألف و279 فدان، ناحية مركز الداخلة بالوادي الجديد، لصالح المحافظة لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وقال المحافظ في بيان صحفي له اليوم الأربعاء أن هذا التخصيص نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف إستغلال هذه المساحة في مشروعات تنموية بالمحافظة.

وفي سياق آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشجير وتوسعة المنطقة الكائنة امام المنطقة الصناعية الاولي بالخارجة وإنشاء سور محيط بالمنطقة وتجميل المدخل المقابل لطريق الداخلة لإضفاء مظهر حضاري للمنطقة.


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