متحدث الحكومة لليوم السابع: السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساء

كتبت هند مختار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فيما يتعلق بقاعات الأفراح، إن قاعات الأفراح الموجودة فى أماكن مفتوحة، متاح إقامة حفلات الزفاف بها بعدد لا يتجاوز 300 مدعو فقط، وفقاً لقرار رئيس الوزراء الصادر فى سبتمبر 2020، على أن ينتهى الفرح وتُغلق القاعة فى التاسعة مساءً، أما القاعات المغلقة التى لها سقف، فيسرى عليها القرار السابق باستمرار غلقها، وعدم إقامة أي أفراح فى أماكن مغلقة.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.