اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق خلال شهر رمضان في الجيزة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:55 م
مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق خلال شهر رمضان في الجيزة حملة تموينية -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق خلال شهر رمضان، وضبط المتهمين بالإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة.

 

وأسفرت حملة عن تحرير 83 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية بدون بيانات، وغش تجاري.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بحيازتها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


حملة تموينية

مباحث التموين

تموين الجيزة

غش تجاري

حملة بالجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الداخلية" تطارد شياطين الجريمة فى رمضان.. ضبط 8605 قضايا سلع غذائية وتموينية و 6 تشكيلات عصابية للسرقة.. تحرير قضايا سرقة كهرباء بقيمة 54 مليون جنيه.. والقبض على أصحاب مخابز يستولون على أموال الدعم بالتلاعب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:00 م

شرطة التموين تضبط 1356 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:02 م

تموين الغربية: توريد 47 ألف طن قمح للشون والصوامع حتي الآن

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:25 ص

حملات تموينية بالمحافظات فى أعياد شم النسيم.. وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 03:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة