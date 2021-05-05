مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق خلال شهر رمضان في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق خلال شهر رمضان، وضبط المتهمين بالإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة.

وأسفرت حملة عن تحرير 83 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية بدون بيانات، وغش تجاري.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بحيازتها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.