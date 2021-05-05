ما هى أنواع زيوت السيارات الواجب استخدامها عند التغيير؟

كتبت : أمانى سمير

يعد محرك السيارة أحد أهم الأجزاء التي يجب متابعتها باستمرار والحفاظ عليها طول الوقت، حيث يتكون من عدة أجزاء أخرى تعمل على إتمام العملية الديناميكية لتحريك السيارة، لذا يجب الاهتمام بزيت المحرك لما له من دور مهم جدا فى إتمام تلك العملية، فاختيار الزيت غير المناسب قد يؤدى إلى تلفه وإنهاء عمره الافتراضى سريعًا.

س: ما هو الفرق بين الزيوت التخليقية والنصف تخليقية والطبيعية المستخدمة فى محرك السيارة؟

ج: يختلف أنواع "زيت المحرك" مع اختلاف نوع السيارات من "سيدان" إلى "رياضية" إلى "كروس أوفر" إلى "بيك أب"، وذلك حسب السرعة والوزن والضغط على المحرك، وتتلخص فى 3 أنواع هي الزيوت (التخليقية، والشبة تخليقية، والطبيعية).

- الزيوت الطبيعية "المعدنية"، تلك الزيوت التي يتم الحصول عليها من الطبيعية (مصدره النفط الخام).

- الزيوت التخليقية "الصناعية"، تلك الزيوت التي تتميز بكونها تحتوي نسبة من زيت معدني طبيعي كأساس لها، ويتم تصميمها معدني كأساس لها، وقد تم تصميمها كيميائياً وإضافة بعض المواد للزيت المعدني لتحسين خصائصه.

- الزيوت شبه التخليقية، تلك الزيوت التي تتكون داخل المعامل الكميائية، وتكون خليطاً من الزيوت المعدنية بما نسبته 70%، والزيوت الصناعية بما نسبته 30%.

س: ماذا تفعل عند البحث عن الزيت المناسب لمحرك سيارتك ؟

ج: لابد من الرجوع إلى دليل التصنيع الخاص بالسيارة والتعرف على نصائح الشركة المصنعة بشأن لزوجة الزيت الذي يجب استخدامه لحماية الموتور من التلف وإطالة عمره، وبناءً على ذلك يتم اختيار ماركة الزيت وفقًا لرموز مدونة عليه، شريطة أن يكون هذا الزيت مستوفي لمعايير معهد البترول الأمريكي API.

س: هل من الضروري مراجعة عبوة الزيت قبل استخدمها؟

ج: لابد من مراجعة عبوة الزيت عند التغيير وتحديد درجة لزوجة الزيت الذى يجب عليك استخدامه وفقًا لدرجات حرارة السيارة التي تعمل بها عادةً، لأن هناك بعض العلامات ستجدها على عبوة زيت المحرك يجب فهمها للاطمئنان إلى جودة الزيت الذى تستخدمه لسيارتك.

س: ما هي معاني رموز زيوت السيارات التي تكون مضافة على الصندوق من الخارج لاختيار الزيت المناسب للسيارة؟

تمثل هذه الرموز والأرقام نتيجة التجارب التي أجراها معهد "SAE" على الزيت الموجود في العلبة ، ومدي ملائمتها لنوع السيارة .

بالنسبة للأرقام الموجودة علي عبوة الزيت، فمثلا دائما ما يتواجد مثل هذا الرمز (5W-30) أو (10W-40) مع اختلاف الأرقام، حيث يرمز حرف الـW إلى فصل الشتاء، في حين يدل الرقم المتواجد في ناحية اليسار على أدنى درجة حرارة يمكن للزيت أن يعمل عندها من دون أن يتجمد، أما الرقم المتواجد في ناحية اليمين فيشير إلى درجة الحرارة المرتفعة التي يستطيع الزيت أن يتحملها ومن دون أن يفقد لزوجته المطلوبة.