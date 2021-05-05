لغرفة التجارية ببورسعيد تعلن فتح باب التقدم لشغل محلات "بازار بورسعيد" الجديد

وأشارت الغرفة، في بيان لها، إلى أن الأنشطة المطلوبة هي: خضروات، وفاكهة، ولحوم طازجة، لحوم مجمدة، دواجن مجمدة، خضروات مجمدة، بقوليات، عطارة، منتجات ألبان، محمصة، سوبر ماركت، شاي وبن، عصائر وآيس كريم، حلويات، كافتيريا، مطاعم وجبات خفيفة، وفوم ومنظفات وورقيات، ومنافذ بيع للمصانع المنتجة للمواد الغذائية ببورسعيد.

وأوضحت أن كافة الشروط والتفاصيل والتقديم بمقر الغرفة التجارية في الفترة من 6 مايو حتى 27 مايو 2021.