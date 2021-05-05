اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 06:38 م
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لغرفة التجارية ببورسعيد تعلن فتح باب التقدم لشغل محلات "بازار بورسعيد" الجديد

الأربعاء، 05 مايو 2021 06:00 م
لغرفة التجارية ببورسعيد تعلن فتح باب التقدم لشغل محلات "بازار بورسعيد" الجديد بازار بورسعيد الجديد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعدة، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، اليوم، الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل المحلات الداخلية بالمرحلة الأولى لـ"بازار بورسعيد" الجديد.

وأشارت الغرفة، في بيان لها، إلى أن الأنشطة المطلوبة هي: خضروات، وفاكهة، ولحوم طازجة، لحوم مجمدة، دواجن مجمدة، خضروات مجمدة، بقوليات، عطارة، منتجات ألبان، محمصة، سوبر ماركت، شاي وبن، عصائر وآيس كريم، حلويات، كافتيريا، مطاعم وجبات خفيفة، وفوم ومنظفات وورقيات، ومنافذ بيع للمصانع المنتجة للمواد الغذائية ببورسعيد.
 
وأوضحت أن كافة الشروط والتفاصيل والتقديم بمقر الغرفة التجارية في الفترة من 6 مايو حتى 27 مايو 2021.

 


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